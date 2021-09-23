Умер создатель первой атомной подлодки СССР

Один из создателей первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», главный конструктор конструкторского бюро «Малахит» Радий Шмаков умер на 91-м году жизни. Об этом сообщается в четверг, 23 сентября, на сайте Клуба подводников, в котором он был почетным членом.

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«Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — говорится в тексте.

Шмаков окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1954 году и начал работать в Специальном конструкторском бюро 143 (ныне «Малахит») инженером-конструктором, с 1958 года — начальником сектора. Он награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени, в 1981 году получил Государственную премию СССР, а в 1997-м стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники.