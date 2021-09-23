Роскосмос открыл тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. В результате должны быть разработаны требования к космической технике для организации высадки на спутнике Земли. Об этом стало известно из материалов корпорации, опубликованных на Госзакупках.

Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, — сказано в документе.

Суммарная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей.