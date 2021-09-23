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Роскосмос начал готовиться к высадке человека на Луну

News.ru
7 минут назад

Роскосмос открыл тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. В результате должны быть разработаны требования к космической технике для организации высадки на спутнике Земли. Об этом стало известно из материалов корпорации, опубликованных на Госзакупках.

Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, — сказано в документе.

Суммарная стоимость контракта составляет 1,7 млрд рублей.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, почему корпорация решила отказаться от сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. По его словам, создание нового многоразового двигателя на метане позволит сэкономить на запуске и даст толчок в развитии отрасли.

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