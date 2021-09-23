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«Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений

News.ru
1 час назад

В «Одноклассниках» появилась новая функция, которая может перевести аудиосообщения в текст. Алгоритм работает на базе искусственного интеллекта, который разработан «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый сервис сделает общение в «Одноклассниках» более комфортным в ситуациях, когда прослушать голосовое сообщение невозможно: в общественном транспорте, во время совещания с коллегами или во время просмотра фильма. Технология распознаёт как полученные, так и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут, — отмечается в сообщении.

При этом конвертация аудиосообщений в текст полностью автоматизирована и не требует дополнительных действий, то есть пользователь получает готовую расшифровку. Кроме того, в «Одноклассниках» появилась возможность скопировать расшифрованный текст. Данная функция будет полезна тем, кто работает с текстами собеседников или пытается работать с собственными заметками, чтобы в дальнейшем редактировать их.

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Функция расшифровки аудио включена автоматически во всех последних версиях приложения «Одноклассники» на Android и iOS, а также в десктопной версии соцсети. Отключить её можно в настройках профиля, в разделе «Сообщения».

Известно, что технология распознавания речи во «ВКонтакте» основана на трёх нейросетях: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания и заглавные буквы.

Ранее «Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запустили новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Подозрительные публикации будут сопровождаться специальной меткой.

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