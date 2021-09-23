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Ученые выяснили, зачем динозавры виляли хвостом

Газета.Ru
52 минуты назад

Двуногие динозавры виляли хвостом, чтобы бежать эффективнее — подобно тому, как люди при беге двигают руками, выяснили специалисты из Гарвардского и Стэнфордского университетов. Об этом они рассказали в статье в журнале Science Advances.

Ученые выяснили, зачем динозавры виляли хвостом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее считалось, что хвосты были довольно пассивной частью тела, нужной, чтобы сохранять равновесие. Чтобы лучше изучить роль хвостов, исследователи модифицировали методы моделирования, применяемые в медицине и аэрокосмической отрасли. Сначала они протестировали свой подход на птице тинаму, имеющей схожие с динозаврами характеристики. Убедившись, что результаты моделирования совпадают с реальными характеристиками, ученые взялись за динозавров. Моделирование позволило разбить скелет на множество сегментов и проследить, какую роль каждый из них играет в беге.

Оказалось, хвост служил не просто противовесом — динозавры активно пользовались им при движении. Когда ученые убрали его из симуляции, динозавры начали двигать тазом иначе. Очевидно, хвост был важен для контроля баланса в угловом моменте. Если представить центр тела динозавра как ось, то, когда вес тела смещался в ту или иную сторону, движения хвоста помогали поддерживать равновесие. Люди для этой цели при беге и ходьбе двигают руками, но передние лапы динозавров были для этого слишком маленькими.

Если хвост двигался в ту же сторону, что и нога, а не в противоположную, то динозавр затрачивал на движение гораздо больше энергии — видимо, хвост помогал еще и сберечь силы.

Исследователи допускают, что у четвероногих динозавров хвост играл ту же роль, но в меньшей степени. Впрочем, это еще предстоит проверить.

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