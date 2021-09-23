Вирусолог оценил шансы появления "суперштамма" COVID-19

"Нужно сохранять способность хорошо связываться с рецептором, но одновременно уходить от связывания антител. Это непросто, так как эти участки в геноме накладываются друг на друга. Задача для вируса нетривиальная. У варианта "Дельта" эта тропинка особенно узка. Вариант "Гамма" в этом контексте "сделан" более удачно, поэтому на него нужно обращать внимание", — подчеркнул эксперт, описывая путь появления супер-штамма.