Вирусолог оценил шансы появления "суперштамма" COVID-19

Суперштамм коронавируса, подобный "дельте", может возникнуть где угодно. Об этом "Известиям" рассказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.
Он отметил, что "дельта"-вариант явно превалирует повсеместно во всем мире, он сильно потеснил все остальные штаммы, но не вытеснил их полностью.
"Если бы этот штамм полностью — от слова "целиком" — вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать (присутствовать в организме человека - Прим.ред). Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "дельты", — рассказал вирусолог.
По словам Кунина, новый суперштамм может быть продолжением совершенно другой ветки генетического дерева коронавируса.
"Нужно сохранять способность хорошо связываться с рецептором, но одновременно уходить от связывания антител. Это непросто, так как эти участки в геноме накладываются друг на друга. Задача для вируса нетривиальная. У варианта "Дельта" эта тропинка особенно узка. Вариант "Гамма" в этом контексте "сделан" более удачно, поэтому на него нужно обращать внимание", — подчеркнул эксперт, описывая путь появления супер-штамма.
Географически новый суперштамм может появиться где угодно, но с большей вероятностью в тех странах, где "много людей", резюмировал Кунин.
Нидерландские ученые, как сообщалось ранее, обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе мутации ранее обнаруженных штаммов "бета" и "дельта" — страной происхождения ученые назвали Россию.