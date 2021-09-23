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Вирусолог Кунин оценил шансы появления "суперштамма" COVID-19

Газета.Ru
41 минуту назад

Суперштамм коронавируса, подобный "дельте", может возникнуть где угодно. Об этом "Известиям" рассказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

Вирусолог оценил шансы появления "суперштамма" COVID-19
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он отметил, что "дельта"-вариант явно превалирует повсеместно во всем мире, он сильно потеснил все остальные штаммы, но не вытеснил их полностью.

"Если бы этот штамм полностью — от слова "целиком" — вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать (присутствовать в организме человека - Прим.ред). Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "дельты", — рассказал вирусолог.

По словам Кунина, новый суперштамм может быть продолжением совершенно другой ветки генетического дерева коронавируса.

"Нужно сохранять способность хорошо связываться с рецептором, но одновременно уходить от связывания антител. Это непросто, так как эти участки в геноме накладываются друг на друга. Задача для вируса нетривиальная. У варианта "Дельта" эта тропинка особенно узка. Вариант "Гамма" в этом контексте "сделан" более удачно, поэтому на него нужно обращать внимание", — подчеркнул эксперт, описывая путь появления супер-штамма.

Географически новый суперштамм может появиться где угодно, но с большей вероятностью в тех странах, где "много людей", резюмировал Кунин.

Нидерландские ученые, как сообщалось ранее, обнаружили новый штамм коронавируса, который сочетает в себе мутации ранее обнаруженных штаммов "бета" и "дельта" — страной происхождения ученые назвали Россию.

Наука и техника,газета "Известия",
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