Выпуск вакцины «КовиВак» остановили

Приостановлен выпуск препарата от коронавируса «КовиВак» российского производства, сообщает «Коммерсант».

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Это необходимо для модернизации выпуска сырья. Работы займут несколько месяцев. По данным издания, массовое производство отложено на конец осени.

Как заявил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в настоящее время ведется установка нового оборудования. Это позволит наладить масштабный выпуск «КовиВак».

Другая причина отсутствия препарата на рынке - подготовка вакцины к экспорту. Это подтвердил эксперт по разработке и исследованиям лекарств Николай Крючков. Однако он сомневается, что объем экспорта препарата превысит 1-1,5 млн доз.

«КовиВак» разработан на классической платформе с инактивированным вирусом. По этой причине его предпочитают российские граждане.

«Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», — отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Как сообщалось ранее, специалисты Центра имени Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы. Речь идет не о доработке препарата, а о создании нового варианта с новым «дельта» штаммом, который заменит «альфа» штамм.