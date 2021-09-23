Выпуск вакцины «КовиВак» остановили

Приостановлен выпуск препарата от коронавируса «КовиВак» российского производства, сообщает «Коммерсант».
Это необходимо для модернизации выпуска сырья. Работы займут несколько месяцев. По данным издания, массовое производство отложено на конец осени.
Как заявил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в настоящее время ведется установка нового оборудования. Это позволит наладить масштабный выпуск «КовиВак».
Другая причина отсутствия препарата на рынке - подготовка вакцины к экспорту. Это подтвердил эксперт по разработке и исследованиям лекарств Николай Крючков. Однако он сомневается, что объем экспорта препарата превысит 1-1,5 млн доз.
«КовиВак» разработан на классической платформе с инактивированным вирусом. По этой причине его предпочитают российские граждане.
«Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», — отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Как сообщалось ранее, специалисты Центра имени Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы. Речь идет не о доработке препарата, а о создании нового варианта с новым «дельта» штаммом, который заменит «альфа» штамм.
Центр рассчитывает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний препарата на людях старше 60 лет.