В России отметили повышенный спрос на новые iPhone

В России 22 сентября стартовало оформление предзаказа на новую линейку смартфонов iPhone 13. Об этом говорится на сайте магазина Apple. Ретейлеры уже фиксируют повышенный спрос среди россиян на новые модели по итогам первых часов. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили об обилии желающих купить новые айфоны: спрос оказался почти вдвое больше, чем на линейку iPhone 12 за все дни предзаказа.

Фото: Reuters Reuters

«По итогам первого дня предзаказов мы наблюдаем повышенный интерес к новым моделям iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro. Наибольшим спросом по итогам предзаказа в re:Store пользуются модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max», — привёл комментарий ретейлера «Прайм».

По информации на сайте Apple, iPhone 13 mini с 128 ГБ памяти обойдётся покупателю в 69 990 рублей, а минимальная стоимость базовой модели iPhone 13 составляет от 79 990 рублей. Будут доступны версии на 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти. iPhone 13 Pro можно будет купить по цене от 99 990 рублей, Pro Max — от 109 990 рублей. Наиболее дорогая версия — iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти — будет стоить 159 990 рублей. В продаже устройства появятся 24 сентября.

Новые модели внешне почти повторяют iPhone 12, однако они стали толще и представлены в новых цветах. У iPhone 13 новый, более яркий OLED-дисплей, а также уменьшенный вырез на верхней панели. Лучше стали качество фото- и видеосъёмки, производительность смартфонов, экономичность батареи и качество работы модуля 5G.

Кроме того, iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании, который получил версию с объёмом памяти в 1 ТБ.