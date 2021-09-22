Концентрация плесени превысила допустимый уровень на МКС

На Международной космической станции (МКС), в зоне самого старого модуля, российского функционально-грузового блока «Заря», обнаружили превышение допустимой концентрации плесени в воздухе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Фото: Дарья Федорова Дарья Федорова

«Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель», — указано в исследовании специалистов Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов.

Ученые указывают на результаты одной из шестнадцати проб, которые были сделаны космонавтами на российском сегменте МКС в конце января 2021 года.

В модуле «Заря», в районе панели 103, было обнаружено 110 колониеобразующих единиц на кубометр в воздуха при допустимой концентрации в 100 единиц.

В исследовании не уточняется, какие меры были приняты космонавтами для устранения плесени.