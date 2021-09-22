DRASTIC нашла новые доказательства лабораторного происхождения COVID

Группа исследователей DRASTIC обнаружила новые доказательства лабораторного происхождения COVID-19, сообщает «Ридус» со ссылкой на The Telegraph.
Под аббревиатурой DRASTIC скрывается группа ученых, называющих себя «Децентрализованной радикальной автономной поисковой группы, расследующей COVID-19», которая состоит из 30 основных участников, деятельность которых осуществляется в основном через Twitter. Большинство из участников действуют под псевдонимами. Те же, кто использует свои реальные имена, являются исследователями в области микологии, нейробиологии и науки о данных.
DRASTIC утверждает, что к ним в руки попали документы, свидетельствующие о намерении ученых из уханьской лаборатории заразить летучих мышей измененным коронавирусом, чтобы сделать им прививку от болезней, которые могут распространиться на человека. Якобы вирусологи из Ухани подавали соответствующую заявку на грант в размере 14 млн долларов США.
Согласно документам, за 18 месяцев до сообщений о первых случаях заболевания COVID-19 ученые представили проект, в ходе которого в естественную среду обитания в пещерных летучих мышей в Юньнани должны были быть выпущены проникающие через кожу наночастицы, содержащих «новые химерные шиповые белки» коронавируса летучих мышей.
Подлинность документов подтвердил бывший член администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее разведывательное сообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену о происхождении COVID-19. Разведсообщество полагает, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие. При этом разведчики не смогли прийти к единому мнению о том, является ли вирус результатом естественного процесса или утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с Китаем, который, по их мнению, боится возможных выводов расследования.