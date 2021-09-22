DRASTIC нашла новые доказательства лабораторного происхождения COVID

Группа исследователей DRASTIC обнаружила новые доказательства лабораторного происхождения COVID-19, сообщает «Ридус» со ссылкой на The Telegraph.

Фото: Reuters Reuters

Под аббревиатурой DRASTIC скрывается группа ученых, называющих себя «Децентрализованной радикальной автономной поисковой группы, расследующей COVID-19», которая состоит из 30 основных участников, деятельность которых осуществляется в основном через Twitter. Большинство из участников действуют под псевдонимами. Те же, кто использует свои реальные имена, являются исследователями в области микологии, нейробиологии и науки о данных.

DRASTIC утверждает, что к ним в руки попали документы, свидетельствующие о намерении ученых из уханьской лаборатории заразить летучих мышей измененным коронавирусом, чтобы сделать им прививку от болезней, которые могут распространиться на человека. Якобы вирусологи из Ухани подавали соответствующую заявку на грант в размере 14 млн долларов США.

Согласно документам, за 18 месяцев до сообщений о первых случаях заболевания COVID-19 ученые представили проект, в ходе которого в естественную среду обитания в пещерных летучих мышей в Юньнани должны были быть выпущены проникающие через кожу наночастицы, содержащих «новые химерные шиповые белки» коронавируса летучих мышей.

Подлинность документов подтвердил бывший член администрации президента США Дональда Трампа.