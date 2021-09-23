Эпидемиолог объяснил, почему грипп опаснее COVID-19

На самом деле грипп ещё коварнее, чем коронавирус. О его особенностях и последствиях рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог.
Грипп, в отличие от ковида, сильно меняется каждый год, заявил медик. Из-за этого иммунная система человека его не распознаёт. Кроме того, эта инфекция обычно вызывает осложнения хронических заболеваний: эндокринных, сердечно-сосудистых и др.
Опасность гриппа доказывает также статистика. Так, во всём мире гриппом переболело за три месяца 400-900 миллионов человек, а коронавирусом за два года - порядка 300 миллионов. По этой причине вакцинация от гриппа важна.