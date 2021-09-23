Эпидемиолог объяснил, почему грипп опаснее COVID-19

На самом деле грипп ещё коварнее, чем коронавирус. О его особенностях и последствиях рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог.

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Грипп, в отличие от ковида, сильно меняется каждый год, заявил медик. Из-за этого иммунная система человека его не распознаёт. Кроме того, эта инфекция обычно вызывает осложнения хронических заболеваний: эндокринных, сердечно-сосудистых и др.