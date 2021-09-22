В России стартовал предзаказ на новые iPhone 13

22 сентября станет доступно оформление предзаказа на смартфоны iPhone 13. Модели поступят в продажу в России с 24 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт магазина Apple.

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14 сентября Apple представила новый смартфон iPhone 13. У этой модели увеличена батарея и улучшен дисплей. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором A15 Bionic и батареей увеличенного объема. На смартфонах с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма вырез в экране под динамик, фронтальную камеру и датчики сделают меньше. Экран iPhone 13 Pro будет с частотой обновления в 120 Гц, его размер у версии Pro 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.

По информации на сайте Apple, минимальная цена за новый iPhone 13 — 79,99 тысяч рублей. Стоимость iPhone 13 Pro начинается от 99,99 тысячи рублей, на iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.