В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Раскрыта реальная емкость батарей iPhone 13

Lenta.ru
32 минуты назад

Все новые смартфоны Apple получили более емкие аккумуляторы, чем предыдущие модели. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Раскрыта реальная емкость батарей iPhone 13
Фото: AppleApple

Информация о реальной емкости аккумуляторов iPhone 13 появилась в базе данных регуляторов. Из нее следует, что устройства получили новые батареи. Так, младший iPhone 13 mini отличается элементом питания на 9,57 ватт-часа, что больше на 12 процентов, чем у iPhone 12 mini. Базовый iPhone 13 получил батарею на 10,78 ватт-часа — по сравнению с iPhone 12 рост составляет 15 процентов.

Pro-модели также отличаются улучшенными батареями. Так, iPhone 13 Pro имеет аккумулятор на 10,78 ватт-часа, iPhone 13 Pro Max — 16,75 ватт-часа. Это на 12 и 18 процентов больше, чем у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно.

Как отмечают журналисты, увеличение времени автономной работы достигается за счет оптимизации ОС и наличия более крупного аккумулятора. В частности, модели iPhone 13 действительно отличаются увеличенными батареями, из-за чего габариты смартфонов и вес стали больше.

Apple не раскрывает точных характеристик своих девайсов. На сайте компании указано, что iPhone 13 mini может проработать в режиме воспроизведения видео до 17 часов, iPhone 13 — до 19 часов, iPhone 13 Pro — до 22 часов, iPhone 13 Pro Max — до 28 часов.

Анонс новых смартфонов Apple состоялся 14 сентября. В линейку вошли четыре флагмана, продажи моделей начнутся 24 сентября.

Наука и техника,Apple,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители