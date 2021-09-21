Расплавленный город: Содом был уничтожен метеоритом

Ученые доказали, что город бронзового века погубил метеорит

Фото: Phil Silvia Phil Silvia

Американские ученые нашли доказательства того, что примерно 3600 лет назад космический катаклизм уничтожил город бронзового века Талль-эль-Хаммам на юге Иорданской долины к северо-востоку от Мертвого моря. На него мог упасть болид, более крупный, чем тот, что взорвался в 1908 году над Тунгуской. Возможно, именно это катастрофа послужила основой рассказа о библейском Содоме.

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Ученые, ведущие раскопки на территории древнего города Телль-эль-Хаммам в нынешней Иордании, сумели доказать, что этот город погиб примерно в 1650 г. до н.э. от взрыва над ним гигантского ледяного космического объекта, превосходящего по размерам тот, что взорвался в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски в России. Статья об этом опубликована в журнале Nature Scientific Reports.

В средний бронзовый век Телль-эль-Хаммам находился на пике своего могущества. Расположенное на возвышенности поселение стало крупнейшим постоянно заселенным городом на юге Леванта, где в течение нескольких тысяч лет развивалась одна из древнейших цивилизаций. По числу жителей этот город в те времена на порядок превосходил Иерусалим и был в пять раз больше Иерихона. Однако археологи, ведущие здесь раскопки, обнаружили многочисленные черепки глиняной посуды, поверхность которых остекленела, а сырцовый кирпич и прочие строительные материалы оказались частично расплавленными.

Причиной гибели Телль-эль-Хаммама мог стать небольшой ледяной астероид, похожий на тот, что повалил 80 млн деревьев в Сибири в 1908 году, где астероид (или комета) размером примерно 50 м взорвался над тайгой, выделив энергию, сопоставимую с тысячей атомных бомб, подобных той, что была позже сброшена на Хиросиму. Но при этом астероид был гораздо меньшей версией того гигантского болида размером в несколько километров, из-за которого 65 млн лет назад вымерли динозавры.

Скорость этого объекта, погубившего город, составляла около 61 тыс. км/ч. Разрушившись в атмосфере, этот объект образовал огромный огненный шар на высоте около 4 км над землей. Горожане, смотревшие на него, мгновенно ослепли. Температура воздуха поднялась до 2000°C. Одежда и деревянные конструкции вспыхивали. Мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика начали плавиться. Практически сразу весь город загорелся.

А через несколько секунд на это место обрушилась мощная ударная волна. Двигаясь со скоростью около 1200 км/ч, она превосходила любой земной смерч. Воздушные потоки проносились по городу, снося постройки. Они сорвали верхние 12 м четырехэтажного здания дворца и сбросили обломки в долину. Никто из 8000 человек или животных в городе не выжил — их тела были разорваны на части, а кости раздроблены на мелкие фрагменты.

Примерно через минуту в 22 км к западу от Телль-эль-Хаммама взрывная волна обрушилась на библейский город Иерихон. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.

Для того, чтобы восстановить эту картину гибели города, потребовалось почти 15 лет кропотливых раскопок и усилия сотен людей. Детальный анализ находок проводили десятки ученых в США, Канаде и Чехии. Среди 21 соавтора этой работы — археологи, геологи, геохимики, геоморфологи, минералоги, палеоботаники, седиментологи (они изучают осадочные горные породы и процессы их образования), эксперты по взрывам, а также врачи.

1,5-метровый интервал в слое среднего бронзового века давно удивлял исследователей своими необычными частично расплавленными материалами. Слой разрушения содержит крошечные диамоноиды, которые, как понятно из названия, тверды, как алмаз. Похоже, что дерево и растения в этом районе мгновенно превратились в этот алмазоподобный материал из-за высокого давления и температуры огненного шара. Эксперименты с лабораторными печами показали, что керамика и сырцовые кирпичи в Телль-эль-Хаммаме плавились при температурах выше 1500°C. Этого достаточно, чтобы расплавить автомобиль за считанные минуты.

Слой разрушения содержит также крошечные шарики расплавленного материала, которые по размеру меньше переносимых по воздуху частиц пыли. Они называются сферулами и состоят из испаренного железа и песка, которые плавятся при температуре около 1590°C. Кроме того, поверхность керамики испещрена крошечными расплавленными металлическими зернами, включая иридий, температура плавления которого составляет 2466°C, платину, которая плавится при 1768°C, и силикат циркония (1540°C).

«Я считаю, что одно из главных наших открытий — это песчинки кварца, содержащие трещины, которые образуются только под очень высоким давлением, — рассказал Джеймс Кеннетт, заслуженный профессор наук о Земле из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. — Мы извлекли кварц из изучаемого слоя, и это означает, что там возникало невероятное давление, способное повредить кристаллы кварца — одного из самых твердых минералов на Земле».

В совокупности все эти свидетельства показывают, что температура в городе поднялась выше, чем при вулканических извержениях, не говоря уж об обычных городских пожарах. Единственный естественный процесс, при котором это возможно — удар из космоса. Те же признаки плавления обнаружены в известных местах падения метеоритов и астероидов, таких как Тунгуска и кратер Чиксулуб, возникший в результате падения астероида, погубившего динозавров.

Выжил ли кто-то из очевидцев того взрыва? Разве что вдалеке от эпицентра. Возможно, устное описание разрушения города передавалось из поколения в поколение, пока не было записано как история библейского Содома. Библия описывает уничтожение города, расположенного недалеко от Мертвого моря, — камни и огонь упали с неба, несколько городов было разрушено, от пожаров поднялся густой дым, а горожане погибли.

«Все наблюдения, изложенные в Книге Бытия, согласуются с космическим взрывом в воздухе, — говорит Кеннетт, — однако нет никаких научных доказательств того, что именно этот разрушенный город действительно является Содомом Ветхого Завета».



Предположение о том, что Содом и Гоморру уничтожил астероид, впервые выдвинули в 2008 году британцы Алан Бонд и Марк Хемпселл. В качестве доказательства авторы опирались на древнюю клинопись, найденную в середине XIX века в руинах царской библиотеки в Ниневии. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли», — говорится в Книге Бытия.