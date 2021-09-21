Вулкан вынудил майя построить из туфа огромную пирамиду

Археологи выяснили, что большая пирамида в древнем городе Сан-Андрес, расположенном в долине Сапотитан на территории нынешнего Сальвадора, была возведена спустя всего несколько лет после того, как катастрофическое извержение вулкана привело к временному упадку цивилизацию майя. Вероятно, именно катастрофическое извержение вулкана и спровоцировало строительство древней пирамиды, для возведения которой к тому же использовался вулканический туф. Статью об этом, опубликованную в журнале Antiquity, написал Акира Итикава, работающий в американском Колорадском университете в Боулдере и японском Нагойском университете.

Фото: Akira Ichikawa/gizmodo.com Akira Ichikawa/gizmodo.com

Извержение вулкана Илопанго произошло примерно 1500 лет назад, это самое значительное вулканическое событие в Центральной Америке за последние 10 тыс. лет и одно из самых сильных извержений на Земле за последние 7 тыс. лет. Кальдера Илопанго взорвалась около 539 года н.э., опустошив прилегающие районы, включая соседствующие с ней поселения майя. Белый вулканический пепел — тефра — высотой по пояс покрыл все пространство на расстоянии 35 км от вулкана, а в некоторых местах его слой достигал десятиметровой толщины, что было фатально для всех растений и животных той местности. Извержение привело также к временному похолоданию, отразившемуся на климате всего Северного полушария.