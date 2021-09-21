Вулкан вынудил майя построить из туфа огромную пирамиду

Археологи выяснили, что большая пирамида в древнем городе Сан-Андрес, расположенном в долине Сапотитан на территории нынешнего Сальвадора, была возведена спустя всего несколько лет после того, как катастрофическое извержение вулкана привело к временному упадку цивилизацию майя. Вероятно, именно катастрофическое извержение вулкана и спровоцировало строительство древней пирамиды, для возведения которой к тому же использовался вулканический туф. Статью об этом, опубликованную в журнале Antiquity, написал Акира Итикава, работающий в американском Колорадском университете в Боулдере и японском Нагойском университете.
Извержение вулкана Илопанго произошло примерно 1500 лет назад, это самое значительное вулканическое событие в Центральной Америке за последние 10 тыс. лет и одно из самых сильных извержений на Земле за последние 7 тыс. лет. Кальдера Илопанго взорвалась около 539 года н.э., опустошив прилегающие районы, включая соседствующие с ней поселения майя. Белый вулканический пепел — тефра — высотой по пояс покрыл все пространство на расстоянии 35 км от вулкана, а в некоторых местах его слой достигал десятиметровой толщины, что было фатально для всех растений и животных той местности. Извержение привело также к временному похолоданию, отразившемуся на климате всего Северного полушария.
Пирамида, возведенная на возвышенности, стала крупнейшим сооружением в долине Сапотитан на то время, ее общий объем составлял 33 тыс. м3, высота — 13 м, ширина основания — около 40 м. Строительство началось в течение первых 5-30 лет после извержения вулкана. Таким образом, майя не только быстро вернулись в Сан-Андрес, но и решили построить из смеси вулканической тефры и земляного наполнителя гигантскую пирамиду, которая, возможно, воспринималась как своего рода защита от вулкана. Впрочем, сам город был повторно заселен уже значительно позже, а его расцвет пришелся на VII-VIII века, когда он стал важным политическим центром майя. Вероятно, именно огромные усилия всего местного сообщества — от 500 до 1500 человек, работавших на строительстве пирамиды, — объединили выживших после извержения и новоприбывших в этот регион. К тому же это помогло восстановить политическую власть местных правителей после катастрофы.