Ученые оценили опасность убившего Бодрова ледника

Ледник Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии, в результате схода которого 20 сентября 2002 года погибло как минимум 128 человек, восстановился на 40% и продолжает расти, пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников Института географии РАН.

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По их словам, процесс формирования нового ледникового тела начался практически сразу после схода Колки, и идет неравномерно.

«Колка постепенно увеличивает свои размеры и перемещается под силой тяжести вниз, по естественному уклону ложа. Сейчас восстановилось около 40% от прежнего размера ледника: до катастрофы 2002 года его длина составляла около 3 км, сегодня – примерно 1,5 км», – уточняет пресс-служба института.

Кармадонскую катастрофу ученые считают уникальным событием, не похожим на прежние сценарии схода ледника. В 2002 ледник был выброшен из своего ложа целиком, с таким явлением гляциологи ранее не сталкивались. Тогда за 7 минут поток льда, камней и воды преодолел расстояние почти в 20 км, а его скорость достигала 200 км/ч. Это связывают с активизацией глубинных процессов в недрах горы Казбек, которая является спящим вулканом.

Как отметил гляциолог Института географии РАН Геннадий Носенко, несмотря на непредсказуемость ледника, оснований говорить о повторении катастрофы в ближайшее время нет.

«Тем не менее, сейчас он продолжает перемещаться вперед, в сторону долины, за прошлый год линия фронта продвинулась на 30-40 м. Но пока он не восстановит прежние размеры, катастрофы не произойдет», – делится Носенко.