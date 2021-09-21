В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

NASA выбрало место посадки лунного разведчика

Газета.Ru
39 минут назад

Космическое агентство США определилось с местом посадки лунохода «VIPER». Информация об этом размещена на сайте NASA.

NASA выбрало место посадки лунного разведчика
Фото: NASANASA

В 2023 году автоматический аппарат VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, Полярный ровер-исследователь летучих веществ) возле западного края кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Основная цель аппарата — составить карту и исследовать поверхность и недра региона в поисках воды и других полезных ресурсов. VIPER является частью программы «Артемида», которая подразумевает возвращение людей на Луну в 2024 году и длительное присутствие там. Ровер отправят на ракете Falcon Heavy и на спускаемом аппарате Griffin компании Astrobotic.

«Оказавшись на поверхности Луны, VIPER будет исследовать местность на предмет наличия воды и других ресурсов на Южном полюсе, поскольку районы, окружающие кратер Нобиле, кажутся нам наиболее перспективными для этих целей, — сказал Томас Зурбухен, научный администратор штаба NASA. — Эти данные помогут нам понять лунную среду и информировать миссии «Артемиды» наилучшим образом».

Район, который предстоит изучить VIPER, охватывает площадь 93 квадратных километра, при этом сам ровер проедет от 16 до 24 километров. На аппарате, помимо другого оборудования, будет установлен бур. Ученые ожидают, что ровер сможет взять образцы породы из глубины по меньшей мере в трех местах.

Ранее «Газета.Ру» рассказала о том, как NASA ищет ноу-хау для строительства лунного автомобиля.

Наука и техника,Роскосмос,Газета.Ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители