Штамм «Дельта» вытеснил остальные мутации коронавируса

Штамм коронавируса «Дельта» вытеснил остальные мутации вируса в России буквально за пару месяцев. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Буквально за пару месяцев штамм „дельта“ вытеснил [в России] все остальные геноварианты», — рассказал Камиль Хафизов в интервью РИА «Новости».

Эта мутация является самой распространенной во всем мире.