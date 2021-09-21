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В Роспотребнадзоре рассказали о самом популярном штамме COVID

Ura.Ruиещё 1
45 минут назад

Штамм коронавируса «Дельта» вытеснил остальные мутации вируса в России буквально за пару месяцев. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Штамм «Дельта» вытеснил остальные мутации коронавируса
Фото: URA.RUURA.RU

«Буквально за пару месяцев штамм „дельта“ вытеснил [в России] все остальные геноварианты», — рассказал Камиль Хафизов в интервью РИА «Новости».

Эта мутация является самой распространенной во всем мире.

Ранее британские врачи рассказали, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID. А главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал вакцинация способом избежать повышенной смертности из-за COVID, передает «телеканал 360».

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