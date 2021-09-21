Штамм «Дельта» вытеснил остальные мутации коронавируса

Штамм коронавируса «Дельта» вытеснил остальные мутации вируса в России буквально за пару месяцев. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Буквально за пару месяцев штамм „дельта“ вытеснил [в России] все остальные геноварианты», — рассказал Камиль Хафизов в интервью РИА «Новости».
Эта мутация является самой распространенной во всем мире.
Ранее британские врачи рассказали, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID. А главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал вакцинация способом избежать повышенной смертности из-за COVID, передает «телеканал 360».