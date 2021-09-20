Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком

Американские ученые рассказали о новом свойстве эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет в борьбе с онкологией.

По словам одного из авторов исследования, доктора Ичен Сюи, раковые клетки, как правило, обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что это происходит, в частности, из-за эстрогенового рецептора. Ранее о такой функции данной группы белков было неизвестно, говорится в материале на портале Medical Xpress.

По словам ученых, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарствам, а также повысить эффективность лечения от заболевания.

Ранее российский онколог Михаил Давыдов рассказал, когда шансы вылечить рак наиболее велики.