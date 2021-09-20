В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком

ТК «Звезда»
24 минуты назад

Американские ученые рассказали о новом свойстве эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет в борьбе с онкологией.

Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Фото: flickr.comflickr.com

По словам одного из авторов исследования, доктора Ичен Сюи, раковые клетки, как правило, обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что это происходит, в частности, из-за эстрогенового рецептора. Ранее о такой функции данной группы белков было неизвестно, говорится в материале на портале Medical Xpress.

По словам ученых, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарствам, а также повысить эффективность лечения от заболевания.

Ранее российский онколог Михаил Давыдов рассказал, когда шансы вылечить рак наиболее велики.

По мнению врача, из-за боязни медицинских учреждений и докторов или же из-за того, что проще перетерпеть недомогание, чем начинать процесс обследования, многие люди обнаруживают у себя рак несвоевременно.

Наука и техника,Наука,Михаил Давыдов,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители