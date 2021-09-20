Huawei стал партнером Московской консерватории

Прорывом в мир высоких технологий отмечает свое 155-летие Московская государственная консерватория. Теперь ее партнером стал мировой IT-гигант Huawei. Основными направлениями совместной деятельности будут образовательные проекты, научные исследования, технические разработки и популяризация классической музыки.

Фото: Huawei Huawei

С давних пор искусство притягивает к себе деньги и власть. Достаточно вспомнить эпоху Возрождения и династию Медичи, покровителя Моцарта австрийского императора Иосифа II, семью Ротшильдов, о которых в середине XIX века говорили, что половину своего состояния они вложили в искусство, многочисленных российских дореволюционных филантропов. В истории Московской консерватории также хранится память о поддержке со стороны меценатов, в числе которых были прославленные братья-купцы Павел и Сергей Третьяковы.

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Huawei

Современные меценаты продолжают вековые традиции на новый лад. Монархов и аристократов сменили бизнесмены. Так, поддержкой современного искусства славятся американский медиамагнат Майкл Блумберг, глава Louis Vuitton Бернар Арно, владельцы итальянской марки Prada и швейцарская компания Richemont — владелец брендов Montblanc, Cartier, Chloé.

«Для бизнеса вклад в культурное развитие и тот эффект, который получает от этой поддержки общество, например, доступность произведений искусства для широких масс населения, важен как проявление приверженности компании своим ценностям или ценностям акционеров, — отмечает глава коммуникационного агентства 2L Александр Лихтман. — При этом поддержка культурных мероприятий бывает полезна для самого бизнеса: растут узнаваемость бренда, продажи, влияние компании в обществе. Можно сказать, что капитализация — это дериватив от корпоративной социальной ответственности».

По мнению Олега Мисюка, организатора коммуникационных проектов для бизнеса, доля репутации в стоимости крупного публичного бренда составляет от 20 до 80 процентов и порой превышает стоимость материальных активов.

Huawei

Инновации для мировой музыки

О начале глобального стратегического партнерства компания Huawei и Московская государственная консерватория им.П.И. Чайковского объявили 20 сентября. Две по-своему уникальные организации объединились, чтобы расширить возможности для развития мировой музыкальной культуры и приобщить к ее лучшим образцам как можно больше людей. С этой целью планируется к запуску ряд образовательных и общественно-значимых проектов, научных исследований и технических разработок.

Россия стала для Huawei первым внешним рынком в 1997 году и до сих пор входит в число приоритетных направлений развития. Именное из-за этого руководство компании считает взаимодействие с альма-матер прославленных на весь мир музыкантов важным шагом для развития локальной экосистемы бренда и расширения делового партнерства. Тем не менее от сотрудничества с Московской консерваторией ждут результатов не только в российском, но и международном масштабе.

В частности, в Huawei уверены, что благодаря партнерству с Московской консерваторией станет возможным создание аудиоустройств с безупречным качеством звучания, объединяющим достижения в области инновационных технологий и академического искусства.

Huawei

«Московская консерватория в сентябре 2021 года отмечает 155-летие, и присоединиться к ней в момент такого значимого юбилея — большая честь для нас, — говорит президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ Лео Ли. — Развитие компании Huawei — это путь к совершенству, и мы считаем, что научная школа консерватории поможет усилить нашу глобальную исследовательскую деятельность, создать качественно новые устройства. Также нам хотелось внести свой вклад в популяризацию музыкальной культуры, повысить интерес к музыкальному образованию».

Совместные проекты

Необычный симбиоз мирового технологического лидера с хранителем российских музыкальных традиций открывает интересные перспективы. Планируется, что научные сотрудники консерватории примут непосредственное участие в разработке новых аудиопродуктов Huawei. Такие устройства будут отмечены специальным знаком «Настроено совместно с Московской государственной консерваторией имени Чайковского».

Вместе с тем в планах партнеров тестирование аудиопродукции Huawei экспертами консерватории, которые в итоге предоставят официальные рекомендации по ее использованию.

Huawei

«В чем уникальность задуманного проекта? — делится исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов. — Сегодня цифровые технологии, казалось бы, способны решить любые задачи при передаче живого звука. Однако на поверку оказывается, что никакая технология не может превзойти природное совершенство человеческого слуха. Музыкально образованный человек помимо чисто технического качества звука воспринимает и оценивает его историческую, стилевую, жанровую и эмоциональную достоверность».

Именно поэтому компания Huawei обратилась к Московской консерватории как к профессиональному собранию экспертов музыкального звука с предложением объединить усилия в тестировании и настройке аудиопродуктов компании, отмечает Александр Соколов.

В серии партнерских образовательных проектов планируется провести мастер-классы для всех желающих с участием профессорско-преподавательского состава консерватории и специалистов в сфере звукозаписи, звукорежиссуры и электроакустических исследований.

Huawei

Стратегические инициативы Huawei и Московской консерватории будут направлены на популяризацию классической музыки среди максимально широкой аудитории. В том числе партнеры видят одной из своих главных задач показать, какие возможности открывает соединение технологий, инноваций и музыкальных традиций.

По словам Лео Ли, мероприятия в рамках партнерства с Московской консерваторией будут доступны всем пользователям девайсов Huawei.

Игра с ненулевой суммой

Сотрудничество Huawei с Московской консерваторией — не первый партнерский проект компании в области музыкальной культуры. Например, сервис Huawei Видео сотрудничает с легендарной миланской джазовой площадкой Blue Note Milano. В прошлом году пользователи Huawei Видео в 26 странах мира могли посмотреть трансляцию ежегодного рождественского концерта, организованного в рамках концертного проекта The Heart of Jazz.

Масштабная программа поддержки и совместных исследований с вузами разных стран Huawei Innovation Research Program (HIRP) работает с 1999 года. Сейчас она охватывает свыше 300 университетов более чем в 20 странах. Для Huawei исследования и разработки — стратегическое направление развития, компания инвестирует в него более 10 процентов годового дохода. В целом компания вложила в инновации за последние десять лет свыше 35 миллиардов долларов США.

Huawei стремится задавать тренды для всего мира и видит в этом процессе залог осуществления своей миссии — обогащать жизнь людей с помощью коммуникационных технологий и инноваций. Аудиоустройства входят в число главных товарных категорий Huawei, а продукты и сервисы ИТ-гиганта доступны более чем в 170 странах мира, ими пользуется как минимум треть населения Земли.

Huawei

«В прошлом году аудиоустройства нашей компании получили более двух десятков престижных премий различных профессиональных сообществ и заняли значительную долю рынка», — рассказывает Лео Ли. Девайсы Huawei славятся качеством звучания и умными технологиями подключения, они неоднократно получали высокие оценки в рейтингах авторитетных СМИ.