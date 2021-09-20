Раскрыта эволюция облика морских предков человека

Ученые МГУ раскрыли, как эволюция ротового аппарата морских беспозвоночных животных брахиопод отразилась на сложности нервной системы. Подобный орган, называемый лофофором, мог присутствовать у предка 99 процентов видов на Земле, включая человека. Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, помогут в будущем воссоздать облик этого загадочного существа, чьи останки до наших дней, скорее всего, не сохранились. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

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Исследователи применили просвечивающую электронную микроскопию, конфокальную лазерную сканирующую микроскопию и иммуноцитохимические методы для изучения нервной системы лофофора — щупальцевого аппарата — у морских брахиопод вида Coptothyris grayi. Выяснилось, что эта сложная разновидность лофофора иннервируется тремя брахиальными нервами, но при этом отсутствует добавочный нерв, который обычно присутствует у других изученных брахиопод.

Таким образом, с одной стороны, нервная система подверглась упрощению, однако при этом появился второй добавочный нерв, а также дополнительные нервы, что согласуется со сложным строением плектолофа. Второй добавочный нерв появился благодаря двойному ряду щупалец вместо ординарного ряда у предковой формы брахиоподы. Другой модификацией является частичное или полное сокращение некоторых брахиальных нервов, что соответствует уменьшению сложности мускулатуры лофофора и появлением скелетных структур, поддерживающих лофофор.