В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Раскрыта эволюция облика морских предков человека

Lenta.ru
24 минуты назад

Ученые МГУ раскрыли, как эволюция ротового аппарата морских беспозвоночных животных брахиопод отразилась на сложности нервной системы. Подобный орган, называемый лофофором, мог присутствовать у предка 99 процентов видов на Земле, включая человека. Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, помогут в будущем воссоздать облик этого загадочного существа, чьи останки до наших дней, скорее всего, не сохранились. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Раскрыта эволюция облика морских предков человека
Фото: WikimediaWikimedia

Исследователи применили просвечивающую электронную микроскопию, конфокальную лазерную сканирующую микроскопию и иммуноцитохимические методы для изучения нервной системы лофофора — щупальцевого аппарата — у морских брахиопод вида Coptothyris grayi. Выяснилось, что эта сложная разновидность лофофора иннервируется тремя брахиальными нервами, но при этом отсутствует добавочный нерв, который обычно присутствует у других изученных брахиопод.

Таким образом, с одной стороны, нервная система подверглась упрощению, однако при этом появился второй добавочный нерв, а также дополнительные нервы, что согласуется со сложным строением плектолофа. Второй добавочный нерв появился благодаря двойному ряду щупалец вместо ординарного ряда у предковой формы брахиоподы. Другой модификацией является частичное или полное сокращение некоторых брахиальных нервов, что соответствует уменьшению сложности мускулатуры лофофора и появлением скелетных структур, поддерживающих лофофор.

Брахиоподы — сидячие донные морские животные, имеющие двустворчатый панцирь. Этот вид появился еще в раннем кембрийском периоде (около 540 миллионов лет назад). Вместе с форонидами и мшанками они объединяются в группу щупальцевых (Lophophorata). Лофофор служит для ловли пищи из толщи воды и состоит из брахиальной оси — ленточной структуры, несущей ряд щупалец. Всего известно девять различных морфологий лофофор, а самым сложным является плектолоф.

Наука и техника,МГУ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители