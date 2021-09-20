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Аналитик Bloomberg назвал время выхода новых AirPods

Газета.Ru
40 минут назад

Журналист агентства Bloomberg и аналитик Марк Гурман заявил, что новая версия беспроводных наушников AirPods от Apple активно готовится к выпуску. Время их выхода он назвал в новом выпуске рассылки Power On.

Аналитик Bloomberg назвал время выхода новых AirPods
Фото: ReutersReuters

По сведениям Гурмана, компания покажет и выпустит AirPods 3 до конца 2021 года. Он уточнил, что ожидает анонса в ближайшее время, так как массовое производство новинки уже начато. Ожидается, что наушники получат переработанный дизайн, близкий к стилю AirPods Pro.

При этом у наушников все так же не будет активного шумоподавления, как у более дорогой Pro-версии. Гурман уточнил, что также ожидает до конца 2021 года анонса ноутбуков MacBook Pro на процессоре Apple M1X. Появление беспроводных наушников AirPods Pro 2 с дополнительными сенсорами для отслеживания физической активности следует ждать не раньше 2022 года, добавил аналитик.

Ранее считалось, что AirPods 3 должны были представить 14 сентября на осенней презентации Apple. Причиной отмены анонса стали задержки с поставками. По данным издания Digitimes со ссылкой на источники, поставки и сборка продвигаются медленно, но беспроводные наушники могут появиться в продаже в ближайшие месяцы.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,Bloomberg,
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