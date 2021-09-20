В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые установили влияние лунных фаз на продолжительность сна

Ferra.ru
1 час назад

Учёные из Уппсальского университета в Швеции провели исследование сна 852 человек. Они увидели, что луна может быть фактором, влияющим на продолжительность сна.

Ученые установили влияние лунных фаз на продолжительность сна
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кратко о работе пишет Naked Science. В исследовании участвовали люди в возрасте от 22 до 81 года. Несколько лет они проводили полисомнографию у испытуемых. Это помогало определить начало, продолжительность и качество сна в течение ночи.

Учёные увидели связь между лунными фазами и сном человека. Эта связь зависела от пола испытуемого. При растущей луне качество сна у мужчин снижалось на 3,4%, также увеличивалось время бодрствования в среднем на 20 минут в сутки. Были также зафиксированы нарушения стадий сна. При убывающей луне таких эффектов не было.

Что касается женщин, то при растущей луне они спали в среднем на 12 минут меньше. Однако луна оказывала больше влияния на мужчин.

Стоит отметить, что наличие корреляции ещё ничего не говорит о причинно-следственных связях.

Наука и техника,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители