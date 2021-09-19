Врач назвала лучшее время для кофе

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Лизун назвала лучшее время суток для употребления кофе. Об этом она сказала в беседе с радио Sputnik.

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Специалист заявила, что данный напиток следует пить утром только с едой или после еды. Она предупредила, что если выпить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет.

"У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу", – сказала Лизун.

Она указала, что днем кофе не должен быть заменой обеда, так как в этом напитке нет необходимых человеку питательных веществ. Однако он может быть неплохим перекусом, отметила врач.

"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – продолжила Лизун.