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Спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет в начале 2022

Ura.Ruиещё 1
38 минут назад

Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт предупредил о сроках спада заболеваемости COVID-19
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Если она [волна заболеваний — прим. ред.] начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — цитирует Андрея Исаева ТАСС.

По словам эксперта, в России сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости. «Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная», — добавил он.

Также Исаев отметил, что может быть отягчающий фактор в вопросе нынешнего подъема заболеваемости в виде появления нового штамма коронавируса. Ученые предполагают, что он сможет уклоняться от антител, сформированных в ходе вакцинации или перенесенной болезни, что может усилить четвертую волну.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что контроль над коронавирусной инфекцией появится к концу весны 2022 года. Однако стабилизация ситуации не будет означать окончание пандемии, добавил он.

Наука и техника,Николай Крючков,Андрей Исаев,ИТАР-ТАСС,
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