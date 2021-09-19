Эксперт предупредил о сроках спада заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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«Если она [волна заболеваний — прим. ред.] начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — цитирует Андрея Исаева ТАСС.

По словам эксперта, в России сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости. «Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная», — добавил он.

Также Исаев отметил, что может быть отягчающий фактор в вопросе нынешнего подъема заболеваемости в виде появления нового штамма коронавируса. Ученые предполагают, что он сможет уклоняться от антител, сформированных в ходе вакцинации или перенесенной болезни, что может усилить четвертую волну.