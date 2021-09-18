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Участник космической миссии Inspiration4 сыграл на укулеле на орбите

Газета.Ru
31 минуту назад

Один из участников первой полностью гражданской миссии Inspiration4 Кристофер Семброски сыграл на укулеле на орбите, видео опубликовано на Yotube-канале Inspiration4.

На кадрах также видно, как его коллега Сиан Проктор показывает свой рисунок, на котором изображена капсула корабля Crew Dragon.

Экипаж Inspiration4 компании SpaceX— первый, состоящий исключительно из частных лиц, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом. В космос отправились основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница и лицензированный пилот Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

Подготовка экипажа велась с марта 2021 года, когда было объявлено о начале программы. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 15 сентября.

Наука и техника,Видео,Джаред Айзекман,SpaceX,
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