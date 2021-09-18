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Старая челка, медленная зарядка. Чего не хватает iPhone 13

Газета.Ru
51 минуту назад

Почему iPhone 13 выглядит отстающим на фоне конкурентов

Старая челка, медленная зарядка. Чего не хватает iPhone 13
Фото: ReutersReuters

В 2021 году производители смартфонов внедрили подэкранные фронтальные камеры, зарядки, способные зарядить гаджет до 100% за 17 минут, складные устройства. В то же время один из пионеров отрасли Apple представляет iPhone 13, в котором самым громким технологическим прорывом является дисплей на 120 Гц, что и так уже давно есть у конкурентов. Почему iPhone 13 выглядит менее привлекательно на фоне предложений на базе Android — в материале «Газеты.Ru».

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«Челка»

iPhone X – первый смартфон с «челкой», вышедший в 2017 году. В этом вырезе Apple уместила биометрический сенсор Face ID. Некоторые производители высмеивали такое решение, другие копировали. Тем не менее были придуманы более интересные решения того, как разместить фронтальную камеру и прочие сенсоры, не лишаясь потенциально полезной площади дисплея.

Сначала появились «капли» и так называемые отверстия в дисплее. В 2021 году было представлено несколько устройств, фронтальные камеры которых и вовсе разместили под дисплеем.

Незадолго до выхода iPhone 13 стало известно, что Apple планирует избавиться от «челки» в смартфоне 2022 года, разместив Face ID или Touch ID под дисплеем, а фронтальную камеру вписать в аккуратное отверстие. Вероятно, Apple решила дождаться следующего года, чтобы уже в новой модели заявить об отказе от «челки» как о какой-то революции, но, кажется, будет уже слишком поздно.

120 Гц

Слишком поздно Apple ворвалась и в битву дисплеев с высокой частотой обновления изображения, презентовав эту функцию только для смартфонов iPhone 13 Pro и Pro Max. Технология ProMotion давно известна компании по iPad Pro 2017 года, именно в то время производители стали активно внедрять технологию в свои устройства, но Apple почему-то решила отложить ее для iPhone до 2021 года и снова пришла к финишу в числе последних.

Сейчас подобным никого не удивить – в бюджетные смартфоны от 10 тыс. руб. китайские вендоры устанавливают дисплеи с частотой 90 Гц, а максимальная частота обновления изображения в смартфоне сегодня – 165. Настолько высокий уровень нужен не всем, но установка 120-герцового дисплея во флагман в 2021 году — уже давно не инновация.

3х приближение

На мероприятии «California Streaming» Apple объявила о возросшем качестве камер в iPhone, в том числе телеобъектива в 13 Pro, который может еще больше «приблизить» фото перед его захватом. В прошлогодних iPhone 12 Pro и 12 Pro Max приближение составляло 2х и 2.5х, а в iPhone 13 Pro и Pro Max – 3х.

На рынке Android-смартфонов телеобъективы также устанавливаются только во флагманах. Например, два объектива Samsung Galaxy S21 Ultra предлагают 3-х и 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум.

8K видео

Смартфоны Apple известны как одни из лучших устройств по части фото и видеосъемки. Однако компания не продвигает съемку видео в разрешении 8К. Многие вендоры внедряют в свои флагманы эту функцию, и пока она выглядит не то чтобы очень технологично.

Несмотря на то, что представленный режим «Киноэффект» произвел фурор — это не изобретение Apple. Ранее «портретную видеосъемку» уже представляла китайская компания Oppo.

«Медленная» зарядка

Представленная 14 сентября линейка iPhone 13 получила быструю зарядку мощностью 20 Вт. Быстрая зарядка iPhone X в 2017 году была мощностью 15 Вт. За четыре года Apple добавила 5 ватт, в то время как многие производители предлагают быструю зарядку от 33 до 120 Вт. Среди бюджетных смартфонов нередко встречаются модели, поддерживающие зарядку мощностью 30-67 Вт, которая при этом всегда идет в комплекте. Apple, заботясь об экологии, предлагает приобрести быструю зарядку на 20 Вт отдельно — за 1 990 руб.

Батарея

На каждой презентации купертиновцы умалчивают о емкости аккумулятора, но с гордостью заявляют, что их новый смартфон будет жить от одного заряда аккумулятора на 1,5-2 часа больше предыдущего. За те 14 лет, что они презентуют смартфоны, iPhone должен был научиться работать без подзарядки как минимум сутки.

В iPhone 13 Pro несколько проблем, связанных с батареей. Яркость его дисплея вкупе с технологией ProMotion не дают ему шанса на жизнь — iPhone 13, по слухам, получил ровно тот же объем аккумулятора, что и iPhone 13, в котором нет поддержки частоты обновления изображения 120 Гц. Соответственно, обычный iPhone 13 продержится без подзарядки дольше Pro-версии.

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