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Ученые вырастили кофе «в пробирке»

Ferra.ru
50 минут назад

Из-за изменения климата выращивать хороший кофе становится всё сложнее. Поэтому финские учёные работают над проектом, который позволит выращивать кофе из растительных клеток в биореакторах.

Ученые вырастили кофе «в пробирке»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Fast Company пишет, что учёные используют для выращивания кофе те же методы, что и для выращивания искусственного мяса. Клетки кофейных растений культивируют в лаборатории, а затем помещают в биореакторы, заполненные питательной средой для роста. При этом вырастить кофе немного проще, чем что-то вроде говядины.

В результате всех манипуляций получается беловатая масса, которая сушится в порошок, а затем обжаривается до тёмно-коричневого цвета. Учёные уже сварили из порошка первые чашки кофе. По их словам, выращенный «в пробирке» кофе по вкусу и запаху напоминает обычный. Утверждается, что можно даже изготавливать разные сорта.

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