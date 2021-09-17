Ученые вырастили кофе «в пробирке»

Из-за изменения климата выращивать хороший кофе становится всё сложнее. Поэтому финские учёные работают над проектом, который позволит выращивать кофе из растительных клеток в биореакторах.

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Fast Company пишет, что учёные используют для выращивания кофе те же методы, что и для выращивания искусственного мяса. Клетки кофейных растений культивируют в лаборатории, а затем помещают в биореакторы, заполненные питательной средой для роста. При этом вырастить кофе немного проще, чем что-то вроде говядины.