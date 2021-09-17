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Тайконавты вернулись из космоса

Lenta.ru
1 час назад

Три тайконавта успешно вернулись на Землю после выполнения миссии в космосе, сообщает «Синьхуа».

Тайконавты вернулись из космоса
Фото: ReutersReuters

«Три китайских космонавта, первыми отправленные на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю в пятницу», — говорится в сообщении агентства.

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля Shenzhou 12 с тайконавтами Не Хайшэном, Лю Бомином и Тан Хунбо приземлилась на посадочную площадку в автономном районе Внутренняя Монголия.

В июле Бомин и Хунбо совершили выход в открытый космос. Shenzhou 12 с тремя тайконавтами был запущен в июне.

Развертывание китайской модульной орбитальной станции Tiangong началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая до 2023 года должна получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский «Мир». Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, — десять лет с возможностью продления еще на пять.

Наука и техника,Синьхуа,
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