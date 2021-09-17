В РФ смогут делать ПЦР-тест по-новому

Речь идет о любых пробах биологических жидкостей. Материалом для исследования может стать как стандартный мазок из носо- и ротоглотки, так и плазма крови, мокрота, кал, содержимое легких и материалы, полученные при вскрытии умерших, пишут «Известия» со ссылкой на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.