В РФ смогут делать ПЦР-тест по-новому

Новый вид ПЦР-теста стали внедрять в клиническую практику в России.
Речь идет о любых пробах биологических жидкостей. Материалом для исследования может стать как стандартный мазок из носо- и ротоглотки, так и плазма крови, мокрота, кал, содержимое легких и материалы, полученные при вскрытии умерших, пишут «Известия» со ссылкой на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В первую очередь новая система тестирования предназначена для выявления бессимптомных зараженных COVID-19 в очагах инфекции. Роспотребнадзор назвал людей с малозаметными симптомами коронавируса «ахиллесовой пятой».
Отметим, ПЦР-тестирование проводят на бесплатной основе при наличии симптоматики респираторного заболевания.
Людям, у которых отсутствуют признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса и воспаления легких анализ делают за плату.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе начали изучать сообщения об увеличении цен на ПЦР-тесты.