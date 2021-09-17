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В российских клиниках появился новый вид ПЦР-теста

Елена Прошина
11 минут назад

Новый вид ПЦР-теста стали внедрять в клиническую практику в России.

В РФ смогут делать ПЦР-тест по-новому
Фото: РамблерРамблер

Речь идет о любых пробах биологических жидкостей. Материалом для исследования может стать как стандартный мазок из носо- и ротоглотки, так и плазма крови, мокрота, кал, содержимое легких и материалы, полученные при вскрытии умерших, пишут «Известия» со ссылкой на ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В первую очередь новая система тестирования предназначена для выявления бессимптомных зараженных COVID-19 в очагах инфекции. Роспотребнадзор назвал людей с малозаметными симптомами коронавируса «ахиллесовой пятой».

Отметим, ПЦР-тестирование проводят на бесплатной основе при наличии симптоматики респираторного заболевания.

Людям, у которых отсутствуют признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса и воспаления легких анализ делают за плату.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе начали изучать сообщения об увеличении цен на ПЦР-тесты.

Наука и техника,ФАС,Роспотребнадзор,газета "Известия",Россия,
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