В ВОЗ всерьез займутся вопросом одобрения «Спутника V»

Делегация Всемирной организации здравоохранения вновь посетит РФ в рамках продолжающихся переговоров с российскими производителями вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Как сообщил источник ТАСС, взаимодействие с ВОЗ продолжается в «позитивном ключе». Визит состоится в ближайшее время.

«Официальный комментарий ВОЗ фактически дезавуирует заявление, сделанное представителем американского регионального отделения организации, который не имеет прямого отношения к процессу предквалификации российской вакцины», — отметил собеседник агентства.

Речь идет о заявлении помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса о приостановлении процесса одобрения препарата «Спутник V».

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. В июне этого года экспертная группа обнаружила ряд нарушений на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА».