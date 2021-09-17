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Эксперты ВОЗ посетят Россию по вопросу одобрения «Спутника V»

Елена Прошина
17 минут назад

Делегация Всемирной организации здравоохранения вновь посетит РФ в рамках продолжающихся переговоров с российскими производителями вакцины от коронавируса «Спутник V».

В ВОЗ всерьез займутся вопросом одобрения «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил источник ТАСС, взаимодействие с ВОЗ продолжается в «позитивном ключе». Визит состоится в ближайшее время.

«Официальный комментарий ВОЗ фактически дезавуирует заявление, сделанное представителем американского регионального отделения организации, который не имеет прямого отношения к процессу предквалификации российской вакцины», — отметил собеседник агентства.

Речь идет о заявлении помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса о приостановлении процесса одобрения препарата «Спутник V».

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. В июне этого года экспертная группа обнаружила ряд нарушений на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА».

Как заявил Барбоса, процесс одобрения возобновиться только тогда, когда специалисты проведут необходимые изменения и новую инспекцию.

Наука и техника,ВОЗ,Россия,
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