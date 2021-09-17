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Озоновая дыра начала резко расти

Ferra.ruиещё 4
1 час назад

Учёные заявили, что озоновая дыра над Южным плюсом за последнюю неделю начала резко расти. Она не перестанет увеличиваться до октября и может стать самой большой за всю историю наблюдений.

Озоновая дыра начала резко расти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Служба мониторинга атмосферы Copernicus заявила, что дыра по размерами теперь больше 75% озоновых дыр, наблюдаемых с 1979 года. Это локальное падение концентрации озона в озоновом слое, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения.

Учёные отметили, что дыра 2021 года «удивительно похожа» на дыру 2020 года. Её признали одной из самых глубоких и устойчивых. Исследователи говорят, что им нужно изучить связь процессор в озоновом слое с изменениями климата.

Ранее учёные говорили, что озоновые дыры связаны с хлорфторуглеродами — органическими соединениями, которые используются в качестве холодильных агентов для кондиционеров, аэрозольных баллончиков, холодильников, морозильных камер. В 1987 году люди отказались от некоторых химических веществ в производстве.

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