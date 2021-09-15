На Марсе извергались тысячи супервулканов

Согласно исследованию, извержения происходили около 4 миллиардов лет назад и покрывали период в 500 миллионов лет. Каждое из них значительно влияло на климат Марса: застилало атмосферу пеплом, пылью, водяным паром, углекислым газом и оксидом серы и блокировало свет, делая атмосферу более холодной.

Фото: NASA NASA

Магнитуда взрывов была огромной — учёные отметили, что столь мощных извержений на Земле никогда не было. В результате на Марсе появлялись масштабные котловины, называемые кальдерами. В регионе Аравия Терра было насчитано 7 таких котловин — они и выступили первыми свидетельствами вулканической активности планеты. При этом до 2013 года считалось, что марсианские кальдеры — результаты падения астероидов.

Исследователи пояснили, что на вулканическое происхождение котловин указывала их форма — они не были круглыми, как обычно происходит в результате столкновения планет с астероидами, — а также состав и дистрибуция минералов. Их спектрометрический анализ и указал на то, что когда-то Марс претерпевал эффекты вулканической активности.