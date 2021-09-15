На Марсе извергались тысячи супервулканов

Согласно исследованию, извержения происходили около 4 миллиардов лет назад и покрывали период в 500 миллионов лет. Каждое из них значительно влияло на климат Марса: застилало атмосферу пеплом, пылью, водяным паром, углекислым газом и оксидом серы и блокировало свет, делая атмосферу более холодной.
Магнитуда взрывов была огромной — учёные отметили, что столь мощных извержений на Земле никогда не было. В результате на Марсе появлялись масштабные котловины, называемые кальдерами. В регионе Аравия Терра было насчитано 7 таких котловин — они и выступили первыми свидетельствами вулканической активности планеты. При этом до 2013 года считалось, что марсианские кальдеры — результаты падения астероидов.
Исследователи пояснили, что на вулканическое происхождение котловин указывала их форма — они не были круглыми, как обычно происходит в результате столкновения планет с астероидами, — а также состав и дистрибуция минералов. Их спектрометрический анализ и указал на то, что когда-то Марс претерпевал эффекты вулканической активности.
Любопытно, что следами вулканического прошлого Красной планеты изобилует только регион Аравия Терра. Это указывает на то, что марсианские вулканы, возможно, концентрировались внутри определённых зон. Но почему это происходило учёным пока неизвестно.