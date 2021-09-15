В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR и iPhone 12 Pro

Вечерняя Москваиещё 1
28 минут назад

Компания Apple после очередной онлайн-презентации сняла с продажи несколько моделей iPhone.

Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR и iPhone 12 Pro
Фото: AppleApple

Речь идет об iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. При этом покупателям доступна вся линейка iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, а также iPhone SE второго поколения, следует из информации на сайте корпорации.

14 сентября Apple представила iPhone 13. В нем установлен процессор Apple A15 Bionic с шестиядерным процессом и четырехъядерным графическим процессором. Также инженеры уменьшили «челку» сверху экрана и добавили функцию Always on Display.

Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini — от 69 990 рублей. iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

Кроме того, компания из Купертино представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Базовая модель осталась в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получила множество изменений.

Так, на нее установили процессор Apple A13, а также улучшили фронтальную камеру до 12 мегапикселей и добавили поддержку активного пера Apple Pencil.

Стартовая цена в США на него составит 329 долларов, в продажу планшет поступит на следующей неделе. iPad mini внешне стал напоминать iPad Pro, также у него увеличили экран до 8,3 дюйма, цена на гаджет стартует от 499 долларов.

Наука и техника,Apple,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители