WSJ рассказала о «белых списках» пользователей Facebook

Компания Facebook создала специальную систему контроля, освободив известных пользователей от соблюдения части или всех правил соцсети. Их посты проверяются особой программой и не удаляются сразу даже после жалоб на содержащиеся в постах оскорбления, подстрекательство к насилию или сексуальный контент. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

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Как уточняет издание, контроль записей таких пользователей осуществляет специальная программа, известная как «перекрёстная проверка» или XCheck. Изначально она была задумана как мера контроля качества действий, предпринимаемых против аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов, однако теперь становится способом защиты общественных деятелей, чьи сообщения содержат оскорбления, подстрекательство к насилию или сексуальный контент. Проверяемые этой программой пользователи без всяких санкций публиковали посты с утверждениями о смертельности вакцины от коронавируса, о связи Хиллари Клинтон с тайной организацией педофилов и цитировали Дональда Трампа, который называл «животными» ищущих убежища в США.

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По состоянию на 2020 год в соцсети было 5,8 миллиона подобных привилегированных пользователей, среди которых политики, представители шоу-бизнеса, спортсмены и популярные блогеры, а также аккаунты, которые ведутся от лица животных.

Жалобы на такие аккаунты перенаправляются в особую систему проверки, и оскорбительный контент удаляется и блокируется далеко не сразу, в отличие от случаев с обыкновенными аккаунтами. В июне Facebook сообщил наблюдательному совету, что практика «белых списков» использовалась в незначительном числе случаев и компания намерена от неё отказаться.