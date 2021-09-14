Xiaomi объяснила блокировку смартфонов

В компании отметили, что меры не были направлены против каких-либо стран или регионов.

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Они осуществлялись на рынках, где бренд официально не присутствует, чтобы предотвратить контрабанду. Как сообщает издание Global Times со ссылкой на представителей компании, блокировка смартфонов была временной на период расследования возможной нелегальной продукции. Сейчас все телефоны уже разблокированы.