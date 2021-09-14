В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Xiaomi сняла блокировку с ранее замороженных смартфонов

Говорит Москваиещё 6
1 час назад

В компании отметили, что меры не были направлены против каких-либо стран или регионов.

Xiaomi объяснила блокировку смартфонов
Фото: ReutersReuters

Они осуществлялись на рынках, где бренд официально не присутствует, чтобы предотвратить контрабанду. Как сообщает издание Global Times со ссылкой на представителей компании, блокировка смартфонов была временной на период расследования возможной нелегальной продукции. Сейчас все телефоны уже разблокированы.

Роспотребнадзор ответил на слухи о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Ранее на сайте мобильных разработчиков XDA Developers сообщалось, что пользователи китайских смартфонов Xiaomi в некоторых странах заявили о блокировке устройств. В частности, с проблемами столкнулись пользователи Кубы, Ирана, Сирии, Судана, КНДР и России (Крыма). На экранах смартфонов стали появляться надписи о запрете продажи этого товара.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители