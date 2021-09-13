Ученые призвали отказаться от повторной вакцинации

Учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали в научном журнале The Lancet открытое письмо, в котором призвали отказаться от ревакцинации против коронавируса. Излишки вакцин лучше направить в страны, где доля привитых остаётся низкой.

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Учёные отметили, что запасы вакцин очень ограничены. По их мнению, даже если усиление иммунитета уже привитых людей несёт пользу, приоритет всё равно лучше отдать ещё не привитым. «Благодаря этому мы сможем приблизить конец пандемии», — заявила глава Программы ВОЗ по разработке вакцин Анна-Мария Энао-Рестрепо.

Власти Израиля первыми запустили ревакцинацию населения летом 2021 года. Из-за этого учёные решили сравнить преимущества и недостатки таких программ с проектами по отправке вакцин в страны, где привито мало людей.