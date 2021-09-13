В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые призвали отказаться от повторной вакцинации

Ferra.ruиещё 3
3 часа назад

Учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали в научном журнале The Lancet открытое письмо, в котором призвали отказаться от ревакцинации против коронавируса. Излишки вакцин лучше направить в страны, где доля привитых остаётся низкой.

Ученые призвали отказаться от повторной вакцинации
Фото: ТАССТАСС

Учёные отметили, что запасы вакцин очень ограничены. По их мнению, даже если усиление иммунитета уже привитых людей несёт пользу, приоритет всё равно лучше отдать ещё не привитым. «Благодаря этому мы сможем приблизить конец пандемии», — заявила глава Программы ВОЗ по разработке вакцин Анна-Мария Энао-Рестрепо.

Власти Израиля первыми запустили ревакцинацию населения летом 2021 года. Из-за этого учёные решили сравнить преимущества и недостатки таких программ с проектами по отправке вакцин в страны, где привито мало людей.

Исследователи заявили, что все применяемые сейчас вакцины продолжают оставаться эффективными. Они защищают 80-100% пациентов от тяжёлого течения COVID-19 и предотвращают заражение в 65-90% случаев. А вот непривитые остаются очень уязвимыми для инфекции.

Наука и техника,ВОЗ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители