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SpaceX успешно запустила ракету с 51 спутником Starlink

Газета.Ruиещё 3
43 минуты назад

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 51 спутника Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

SpaceX успешно запустила ракету с 51 спутником Starlink
Фото: jens.ernst/Instagramjens.ernst/Instagram

Отмечается, что первая ступень ракеты произвела посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You (конечно я все еще люблю тебя — перевод с англ. прим.).

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, которая предназначена обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

В мае SpaceX произвела успешный запуск Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak.

В конце августа ракета Falcon 9 успешно вывела в космос грузовой корабль Dragon.

Наука и техника,SpaceX,
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