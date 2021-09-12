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Врач назвала «золотой стандарт» тестов на коронавирус

Lenta.ruиещё 1
14 минут назад

Заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева назвала «золотой стандарт» среди тестов на COVID-19 в беседе с агентством «Прайм».

Врач назвала «золотой стандарт» тестов на коронавирус
Фото: Александр Гальперин / РИА НовостиАлександр Гальперин / РИА Новости

По словам врача, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала «золотым стандартом» для обнаружения возбудителя коронавируса является метод ОТ-ПЦР (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией). Он обнаруживает присутствие вирусных нуклеиновых кислот в образцах мазков из носоглотки с очень высокими показателями чувствительности и специфичности.

Помимо этого, существуют тесты в виде картриджа, результат которых можно узнать через 45 минут. Из недостатков Калачева назвала их высокую себестоимость и малую производительность.

Молекулярный экспресс-метод петлевой изотермической амплификации (LAMP) помогает обнаружить РНК вируса. «Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с пяти до двух часов», — пояснила она.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что точность тест-систем при появлении нового штамма COVID-19 не изменилась.

Наука и техника,Ольга Калачева,Виктор Фисенко,ВОЗ,
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