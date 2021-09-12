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Высоту орбиты МКС увеличили ради съёмок российского фильма

Секрет Фирмыиещё 5
26 минут назад

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) вечером 11 сентября скорректировали перед прибытием корабля «Союз МС-19», на котором прилетят актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. В начале октября на станции впервые начнут снимать художественный фильм. Ранее в «Роскосмосе» предложили создать собственную орбитальную станцию на замену МКС.

Высоту орбиты МКС изменили ради съемок фильма
Фото: NASANASA

О том, что высоту орбиты МКС скорректировали перед прибытием корабля «Союз МС-19» и возвращением на Землю корабля «Союз МС-18», сообщил «Роскосмос» в своём Twitter-аккаунте. После проведения манёвра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м.

Орбиту МКС уже корректировали ради актрисы Пересильд и режиссёра Шипенко в середине августа. Тогда с помощью двигателей российского модуля «Звезда» высоту станции увеличили на 1,2 км. При этом ранее манёвр переносили из-за неготовности американской части МКС.

Капризный туалет, дырка в обшивке и другие случаи на МКС

По планам «Роскосмоса», Пересильд, Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров прилетят на МКС в октябре. Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа — двое россиян, японец, трое американцев, а также один астронавт Европейского космического агентства.

Старт съёмок художественного фильма о космосе, который впервые в истории снимут на МКС, назначен на 5 октября 2021 года. Картина получила называние «Вызов». Группа проведёт в космосе 12 дней и затем вернётся на Землю.

В конце июля «Секрет» рассказывал, что в «Роскосмосе» предложили создать национальный пилотируемый космический комплекс — Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). В госкорпорации предупредили, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года «создаёт дополнительные риски», поэтому стране нужна собственная станция на замену международной.

Наука и техника,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Юлия Пересильд,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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