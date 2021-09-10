Apple частично проиграла судебный спор с Epic Games

Суд в США вынес решение по иску разработчика видеоигр Epic Games против Apple. Компания из Купертино выиграла по всем пунктам, кроме одного, — теперь она не имеет права запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях в обход магазина App Store. Однако суд отказался признавать производителя iPhone монополистом. На фоне судебного решения акции Apple начали дешеветь.

Фото: Pxfuel, CC0 Pxfuel, CC0

Как следует из постановления суда, Apple выиграла по 9 из 10 пунктов. Судья Ивонн Гонсалес-Роджерс из окружного суда Калифорнии признала, что компания нарушила закон штата о конкуренции, вынудив Epic Games использовать собственные платёжные системы в App Store и отчислять комиссию в 30% с каждой покупки.

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«Вводится ограничение запрещать разработчикам добавлять в приложения кнопки, ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к дополнительным механизмам оплаты покупок», — говорится в документе.

Компания должна изменить правила App Store в течение 90 дней, до 9 декабря. Однако решение не окончательное.

В то же время судья указала, что Apple правомерно удалила игру Fortnite из App Store после того, как в приложение добавили функцию прямых платежей. Решение по поводу доступности Fortnite на iOS оставили за компанией. Apple не стала возвращать игру Epic Games обратно в магазин из-за нарушения правил.

Теперь Epic должна выплатить Apple компенсацию в $3,65 млн, — то есть 30% от доходов, полученных благодаря внедрению оплаты покупок в обход App Store. Гендиректор компании Тим Суини в твиттере раскритиковал решение суда. По его словам, сегодня проиграли и разработчики и потребители.

История конфликта

Противостояние Epic и Apple началось в августе 2020 года. Студия добавила в игру Fortnite собственную систему платежей в обход комиссий Apple. Корпорация, берущая 30% с любой покупки внутри приложений из App Store, посчитала это грубым нарушением правил.

Apple удалила игру и все остальные приложения Epic Games из магазина. В ответ Epic Games, Spotify и другие компании объединились в коалицию, целями которой стали изменение монопольного положения Apple на рынке и снижение комиссий для разработчиков.