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Ученые NASA предупредили, что Солнце может погаснуть через пять миллиардов лет

Слово и Дело
32 минуты назад

Солнце рано или поздно завершит свой жизненный цикл. Первые признаки скорой гибели гигантского светила удастся заметить примерно за 10 тыс. лет до катастрофы.

Ученые рассказали, когда погаснет Солнце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Переход Солнца в новое состояние возможен не раньше, чем через пять миллиардов лет, заявили ученые NASA. Плотность ядра звезды увеличится, и она сама сожмется. Внешняя оболочка при этом увеличится в размерах и достигнет орбиты других планет. Изначально яркость Солнца увеличится. Она убьет все живое на планете.

Однако это лишь одна из версий гибели Солнца. Другая гласит, что эта звезда может погаснуть буквально в один момент. Тем не менее если брать в расчет расстояние между Солнцем и Землей, люди увидят последние лучи только спустя примерно восемь минут и несколько секунд после того, как оно погаснет на самом деле. Большинство специалистов уверены, что все изменения, связанные с небесным светилом, будут происходить постепенно.

Наука и техника,NASA,
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