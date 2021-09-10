Ученые рассказали, когда погаснет Солнце

Переход Солнца в новое состояние возможен не раньше, чем через пять миллиардов лет, заявили ученые NASA . Плотность ядра звезды увеличится, и она сама сожмется. Внешняя оболочка при этом увеличится в размерах и достигнет орбиты других планет. Изначально яркость Солнца увеличится. Она убьет все живое на планете.

Однако это лишь одна из версий гибели Солнца. Другая гласит, что эта звезда может погаснуть буквально в один момент. Тем не менее если брать в расчет расстояние между Солнцем и Землей, люди увидят последние лучи только спустя примерно восемь минут и несколько секунд после того, как оно погаснет на самом деле. Большинство специалистов уверены, что все изменения, связанные с небесным светилом, будут происходить постепенно.