Талисманы на удачу. Для гаджетов Huawei нарисовали обои на MatePad

Компания Huawei представила новую серию обоев для всех видов своих устройств, в которой объединились древние традиции и последние достижения современных технологий. Персонажами серий стали древние китайские мифологические существа. Их изображения создала команда дизайнеров на планшете серии Huawei MatePad с использованием стилуса второго поколения Huawei M-Pencil.

Фото: Huawei Huawei

Традиционные китайские символы удачи и процветания стали темой новой серии обоев для устройств Huawei под названием «Шань хай цзин», или «Книга гор и морей». Новые обои можно установить на смартфон, умные часы, монитор и другие девайсы бренда. Скачать их можно в фирменном мобильном приложении «Темы».

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Храни меня, мой талисман

Каждый персонаж воплощает собой символ тех или иных качеств и благ из древнего китайского эпоса, поэтому обои можно использовать в качестве талисмана. Сине-зеленый чудо-зверь Kirin — существо с чешуйчатой кожей, рогами и пышным хвостом, больше всего известное по легенде, в которой он явился матери Конфуция, предвещая рождение великого философа. Kirin считается покровителем женщин, которые хотят ребенка. По фэншую он символизирует долгую жизнь, плодородие, благополучие, радость и мудрость.

Белая птица-феникс Hong Hu по фэншую воплощает женское начало «инь». Это символ творческой энергии, поиска новых знаний, удачи и возрождения. Изображения и фигурки феникса — частое украшение на китайских свадьбах. Красный дракон Huo Long по фэншую воплощает мужское начало «ян». Это символ неба и знак огня, силы, энергии. Бирюзовый буйвол Qing Niu — символ весны, новых начинаний, процветания, трудолюбия, успеха. Кроме того, бык символизирует созерцание, поэтому философа Лао-Цзы, основателя даосизма, изображают верхом на быке.

Гигантская птица-рыба Kun Peng в китайской мифологии принимает облик рыбы, когда находится в воде, и становится птицей, поднимаясь в воздух. Она символизирует свободу, безграничный потенциал, великие свершения, своим примером вдохновляя человека стать тем, кем он захочет. В китайском языке существует оборот «Путешествие Пэн в десять тысяч ли», который означает «Бесконечное светлое будущее».

Белый единорог с черным хвостом Bo — мифологический персонаж, способный одолеть в схватке тигра. Это воплощение боевого духа, как талисман он помогает побеждать противников.

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«Все шесть мифических существ, которых мы изобразили, являются талисманами на удачу, — отмечает генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь (Liang Jun). — Они были созданы, чтобы служить людям. Huawei горячо поддерживает эту идею, выпуская с той же целью свои устройства — полезные смарт-девайсы, способные облегчить жизнь, сделать ее более комфортной и успешной».

Волшебство высоких технологий

Галерея изображений в серии обоев «Книга гор и морей» стала также наглядной демонстрацией возможностей последних разработок Huawei. Художники использовали в своей работе стилус Huawei M-Pencil второго поколения, оснащенный сверхтонким стержнем. Сенсор стилуса распознает 4096 уровней нажатия и обеспечивает четкое отображение на экране даже легких штрихов.

«В этом проекте мы попробовали оцифровать культурный процесс, соединить технологии и искусство, — рассказывает Лян Цзюнь. — Получилось, на мой взгляд, очень красиво и элегантно. Каждая линия отражает эмоции того, кто ее начертил, и это делает изображение живым».

Он также пояснил, что цветовая гамма изображений креативных обоев несет в себе особый смысл. Каждый цвет имеет свое значение, например, желтый олицетворяет землю, зеленый — жизненную силу, фиолетовый — мудрость.

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