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Модуль «Наука» подключён к компьютерной сети МКС

RT на русскомиещё 11
1 час назад

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно подключили кабель компьютерной сети МКС к модулю «Наука».

Модуль «Наука» подключили к компьютерной сети МКС
Фото: @roscosmos Twitter@roscosmos Twitter

«МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль) подключен к локально-вычислительной сети станции», — приводит Интерфакс слова инструктора по внекорабельной деятельности Игоря Тарасова.

Космонавты должны были подключить кабель в ходе прошлого выхода в открытый космос, состоявшегося 3 сентября. Тогда этого сделать не удалось.

Для полной интеграции модуля «Наука» понадобится в общей сложности около десятка выходов в космос.

Модуль был пристыкован к МКС в конце июля 2021 года.

Наука и техника,Игорь Тарасов,Олег Новицкий,Интерфакс,
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