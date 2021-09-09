Модуль «Наука» подключили к компьютерной сети МКС

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров успешно подключили кабель компьютерной сети МКС к модулю «Наука».

Фото: @roscosmos Twitter @roscosmos Twitter

«МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль) подключен к локально-вычислительной сети станции», — приводит Интерфакс слова инструктора по внекорабельной деятельности Игоря Тарасова.

Космонавты должны были подключить кабель в ходе прошлого выхода в открытый космос, состоявшегося 3 сентября. Тогда этого сделать не удалось.

Для полной интеграции модуля «Наука» понадобится в общей сложности около десятка выходов в космос.