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В Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса

Lenta.ru
37 минут назад

Со временем COVID-19 снизит активность и займет устойчивое место среди других возбудителей ОРВИ. Такое будущее инфекции предсказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает «Российская газета».

В Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса
Фото: ТАССТАСС

По словам Лебедева, вирус стремится выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции, и для этого ему надо инфицировать как можно больше людей, однако это не будет продолжаться вечно. При этом он указал, что заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями значительно снизилась, судя по статистике 2020 года.

Специалист добавил, что на снижение заболеваемости ОРВИ повлияли и другие факторы, в том числе неспецифическая профилактика коронавируса: мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции.

«Эти меры способствовали снижению заболеваемости не только респираторными инфекциями, но инфекциями, в основе передачи которых лежит контактный путь. А это — острые кишечные инфекции и другие болезни "грязных рук"», — сказал Лебедев.

Он добавил, что для контроля ситуации нужна вакцинация.

Ранее главный врач столичной поликлиники 2 Наталья Шиндряева рассказала, что самым частым осложнением после коронавируса в Москве стала легочная патология. Кроме того, у пациентов, которые тяжело болели, наблюдаются изменения в функциях почек и печени, которые зависят от тяжести перенесенного COVID-19.

Наука и техника,Общество,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,"Российская газета",
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