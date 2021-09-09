В Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса

Со временем COVID-19 снизит активность и займет устойчивое место среди других возбудителей ОРВИ. Такое будущее инфекции предсказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает «Российская газета».

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По словам Лебедева, вирус стремится выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции, и для этого ему надо инфицировать как можно больше людей, однако это не будет продолжаться вечно. При этом он указал, что заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями значительно снизилась, судя по статистике 2020 года.

Специалист добавил, что на снижение заболеваемости ОРВИ повлияли и другие факторы, в том числе неспецифическая профилактика коронавируса: мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции.

«Эти меры способствовали снижению заболеваемости не только респираторными инфекциями, но инфекциями, в основе передачи которых лежит контактный путь. А это — острые кишечные инфекции и другие болезни "грязных рук"», — сказал Лебедев.

Он добавил, что для контроля ситуации нужна вакцинация.