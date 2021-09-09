Названы 10 сервисов для улучшения четкости картинок

Zyro AI Image Upscaler. Здесь можно бесплатно автоматически отредактировать изображение. Автор отмечает, что качество улучшается в 2 раза. Waifu2x. Тоже бесплатный сайт. Причём он работает ещё и над качеством иллюстраций. Перед обработкой нужно выбрать тип изображения: картинка или фото. Let’s Enhance. Предоставлены бесплатная и платная версии. Без подписки получится загрузить и улучшить только 5 фотографий. AI Image Enlarger. Доступны 6 инструментов для улучшения качества фото. Тоже две версии. Бесплатно в месяц разрешается обрабатывать лишь 8 снимков. Deep Image. Здесь доступна опция обработки одновременно нескольких фотографий. Без оплаты улучшаются только 5 изображений.

Vance AI Image Enlarger. Бесплатно пользователю доступна обработка 3 снимков. В целом их качество, по словам Ильи, становится лучше в 8 раз. icons8 AI Image Upscaler. Сделает фото больше в 2-4 раза. Бесплатно улучшить их можно только 3 раза. Дальше придётся платить. Crea8tiveAI Photo Refiner. За 10 секунд в 16 раз улучшит фотографию. Одна обработка стоит 4,99 долларов (примерно 366,5 рублей). Также при покупке подписки открываются и другие сервисы для редактирования изображений. Upscale Pics. Увеличивает размер изображения в 8 раз. Стоимость подписки - 10 долларов (около 732 рублей) в месяц или 60 долларов (примерно 4 390 рублей) в год. Topaz Gigapixel AI. Программа обрабатывает самые разные фото. Может использоваться самостоятельно или как плагин для Photoshop. Есть демо-версия (бесплатная) и полноценная платная за 99,99 долларов (порядка 7 340 российских рублей).