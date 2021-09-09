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"Яндекс" добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

ТАССиещё 2
1 час назад

В поиске "Яндекса" появились регистрационные данные компаний и частных предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у нее юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны. Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях - например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам "Яндекс" прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее. Эти сведения часто ищут, чтобы убедиться в надежности партнера или найти недостающие данные - скажем, ИНН поставщика. Теперь в таких ситуациях можно просто задать вопрос "Яндексу" и бесплатно получить точную информацию", - отметили в компании.

Там добавили, что "Яндекс" регулярно получает от ФНС регистрационные данные компаний и ИП. По мере обновления информации в базах ФНС, она обновляется в поиске "Яндекса". Сейчас эти сведения доступны в десктопном поиске, но скоро появятся и в мобильном.

Наука и техника,Федеральная налоговая служба,Яндекс,
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