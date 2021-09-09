Экипаж МКС сообщил о дыме и запахе гари в модуле «Звезда»

Сигнализация в ночь на четверг сработала в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика, следует из переговоров с Землей, транслируемых НАСА.

Фото: NASA NASA

Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий около 5.00 мск сказал подмосковному Центру управления полетами, что в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах, передает РИА «Новости».

Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда». Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Петр Дубров открыли панели в модуле «Звезда» в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

В августе отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС был изолирован от основного объема станции, космонавтам были доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства.