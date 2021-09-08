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Nokia привезла в Россию компактные наушники с шумоподавлением

Ferra.ru
1 час назад

Компания Nokia объявила о старте продаж беспроводных TWS-наушников Noise Cancelling Earbuds BH-805. Для российского покупателя гаджеты доступны по цене 5 990 рублей.

Nokia привезла в Россию компактные наушники с шумоподавлением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вместе с качественным звуком производитель предлагает активное шумоподавление, защиту от влаги по системе IPX5, легко активирующийся режим Ambient Mode, поддержку голосового Google-ассистента и сенсорное управление. Также гаджеты рассчитаны на 5 часов активной работы наушников, и 25 часов благодаря подзарядке от футляра.

На российском рынке доступы гаджеты в чёрном и синем цветах.

Наука и техника,Россия,
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