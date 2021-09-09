В почте от Google можно будет звонить по телефону

Google в рамках развития цифровой среды Workspace объявила о появлении новой функции в приложении Gmail. Пользователи смогут не только отправлять корреспонденцию, но и совершать звонки непосредственно в почте.

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Как отмечает издание The Verge, Google подчёркивает важность для себя сервиса Gmail, расширяя его возможности и делая почту центром сервисной политики. Чтобы пользователи могли совершать звонки, в почту интегрировали сервис конференц-связи Google Meet. Ранее в почте можно было организовать видео через браузер, а сейчас появилась возможность звонить сразу из приложения. Причём речь идёт именно о голосовых звонках.