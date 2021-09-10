В аудиосервисе СберЗвук появились виртуальные ассистенты Салют

Виртуальные ассистенты Салют, помогающие определить музыку, стали доступны пользователям приложения СберЗвук на Android. Сервис СберЗвук позволяет определить играющую рядом музыку, добавить ее в свою коллекцию, а также может рассказать о музыке или артистах. "Значительная часть пользователей сервисов экосистемы Сбера привыкла обращаться к виртуальным ассистентам Салют — и для того, чтобы облегчить выполнение рутинных повседневных задач, и для быстрого и удобного доступа к развлекательному контенту. Поэтому неудивительно, что наши виртуальные ассистенты появляются в приложениях компаний экосистемы. Приложение Музыка с каталогом от СберЗвука – одно из самых популярных на умных устройствах Sber, и мы рады, что пользователи теперь смогут получить доступ к уже полюбившимся многим возможностям виртуальных ассистентов и в приложении СберЗвук", - сказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям СберБанка, CEO SberDevices Константин Круглов. Виртуальные ассистенты Салют помогут найти любимый трек с помощью тапа или голоса. Теперь, чтобы найти что-то, достаточно просто сказать об этом. Также Салют поможет узнать погоду или получить консультацию по государственным услугам. "Сегодня виртуальные ассистенты и голосовое управление сервисами и устройствами уже становятся неотъемлемыми атрибутами жизни. В большинстве случаев люди совмещают прослушивание музыки с другими делами — пробежкой, поездкой за рулем, готовкой ужина, игрой с детьми или работой — и в такие моменты гораздо удобнее дать команду голосом. Благодаря речевым технологиям и искусственному интеллекту, аудиальные сценарии еще теснее переплетаются с бытовыми, а пользователь получает возможность больше успевать за день, затрачивая минимум усилий. Скоро ассистенты Салют в приложении СберЗвук научатся регулировать громкость, выяснять предпочтения и настроение пользователей и многое другое. Все это позволит максимально облегчить управление аудиальным контентом и повысить уровень комфорта пользователя. В результате граница между потреблением аудио контента и взаимодействием с ассистентом практически сотрется, а пользователь будет бесшовно переходить к другим сервисам Сбера и партнеров его экосистемы и "возвращаться" обратно в СберЗвук", - сказал генеральный директор аудиосервиса СберЗвук Михаил Ильичев. Ассистенты Салют могут не только найти ответы на вопросы, но и заказать продукты, записать к врачу, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Ассистенты доступны на мобильных устройствах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, на смарт-устройствах Sber, а также на устройствах под управлением ОС Салют ТВ. В СберЗвуке собраны более 50 млн композиций, 35 млн из которых доступны в HIFI качестве, 3 миллиона артистов, 10 тысяч подкастов и сотни аудиокниг.